Счетная палата предоставила заключение перед отставкой Разумкова с поста спикера Рады

Счетная палата, как того предусматривает процедура отзыва председателя Верховной Рады, предоставила заключение по отчету Дмитрия Разумкова. Произошло это после того, как в Аппарат Рады поступили документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве Разумкова с должности спикера.

Заключение Счетной палаты обнародовала нардепка партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По словам Кравчук, соответствующее заключение нардепы получили еще 5 октября.

Счетная палата своим решением утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады Украины в январе – августе 2021 года и безотлагательно передала народным депутатам. Спасибо членам Счетной палаты за оперативную работу,

– написала нардепка.

В заключении Счетной палаты говорится, что смету Верховной Рады на 2021 год выполнили в январе – августе на 46,9% годовых назначений. Заметим, что заключение Счетной палаты нужно для рассмотрения вопроса отзыва с должности председателя Верховной Рады.

Заключение Счетной палаты / Фото с фейсбука Евгении Кравчук

Как происходит отзыва председателя Рады с должности

Спикера парламента могут отозвать с должности:

по его просьбе,

в случае, если нардепы выразили недовольство его работой на этом посту.

Предложения об отзыве председателя с должности могут вноситься либо Комитетом по вопросам регламента, либо не менее 150 народными депутатами. Как сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, нардепам удалось собрать аж 190 подписей.

Решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины принимается на пленарном заседании. Председатель Верховной Рады Украины готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы Верховной Рады в текущем году. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за 2 дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании.