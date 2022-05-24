Счеты войны: сколько оккупантов ВСУ отправили "на фарш" за три месяца большого вторжения

По имеющейся информации, санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 24 мая 2022 года превысили 55,5 тысяч человек. Безвозвратные санитарные потери (погибшие), по данным Генштаба ВСУ, превысили 29 350 человек.

До 100 тысяч – еще совсем немного

Согласно оценке смертности в лечебных учреждениях, они составляли около 30 тысяч человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск за три месяца полномасштабной войны в Украине превысили 85,5 тысячи человек.

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Куда везут "нашинкованных" оккупантов

Фактически за три месяца полномасштабной войны российский оккупационный контингент потерял в Украине убитыми, ранеными и пленными более 47% своего первичного состава.

Ситуация в лечебных учреждениях страны-оккупанта остается стабильно тяжелой. В связи с понижением интенсивности боев на южном плацдарме нагрузка на лечебные учреждения временно оккупированных территорий, в том числе полуострова Крым, снизилась.

Тяжелая обстановка в лечебных учреждениях временно оккупированных территорий Донбасса, особенно Донецкой и Луганской области. Низкое качество медицинского обслуживания и нехватка медикаментов приводит к высокой смертности среди раненых.

Интересно Россияне, готовьтесь считать гробы

На территории России основная масса раненых сейчас находится в полевых госпиталях, суточная пропускная способность которых позволяет это осуществлять.

В больницы и госпитали пытаются отправлять преимущественно тяжелых, чтобы минимизировать присутствие раненых солдат в городах.

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