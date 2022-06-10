Считают друг друга неадекватами, – Андрющенко рассказал, как кадыровцы ведут себя в Мариуполе
Ситуация во временно оккупированном Мариуполе продолжает оставаться угрожающей. В городе находятся и русские военные, и кадыровцы.
И те, и другие относятся к местным очень плохо. Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Кадыровцы контролируют территорию по Мариуполю
Он рассказал, что в самом Мариуполе кадыровцев немного. Они в целом контролируют территорию вне Мариуполя – патрулируют, отлавливают людей, пытающихся покинуть город.
Ожидается, что они ведут себя неадекватно, по-свински. Если вылавливают людей, то издеваются над ними. Однако так же относятся к местным и русским.
Все они считают друг друга неадекватами. Самыми большими неадекватами считают боевиков,
– подчеркнул Андрющенко.
"Каждый по-своему свинья"
По его словам, зная, как кафиры ведут себя внутри населенного пункта, большой разницы между ними нет.
"Что те свиньи, что те просто каждый по-своему. Для людей, которые под оккупацией, разницы нет", - добавил советник мэра.Кстати говоря! Экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает , что против Вооруженных Сил Украины могут бросить еще больше кадыровцев. Ведь россиянам собственных ресурсов не хватает.
Что контролируют кадыровцы
В конце мая Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе захватчики ввели новую пропускную систему и обустроили блокпосты. К "работе" привлекли и состав кадыровцев, сделанных мобильными патрулями Мариупольского района.
Стало известно, что кафиры в первую очередь контролируют грунтовые дороги, ведущие к:
- Мангуша;
- Никольского;
- Бердянская;
- Запорожье.
Какая ситуация в Мариуполе: смотрите видео
Актуальная информация из Мариуполя: что известно
- Во временно захваченном городе может быть большая вспышка холеры . Ситуация – угрожающая, ведь в населенном пункте много трупов и мусора. Об этом сообщила разведка Великобритании.
- Оккупанты начали раздавать местным пенсии – наличными и в рублях. Если перевести на нашу национальную валюту, то дают примерно 2600 гривен.
- Дома людей разрушены почти до основания. Из-за этого они вынуждены жить в подвалах , а еду готовить прямо на улицах.
- Мариупольцам устраивают настоящий гуманитарный ад . Питание плохого качества может получить только счастливчики, людей держат как животное в отряде.