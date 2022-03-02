Считали отцом, а оказались хуже отчима, – священники УПЦ МП обратились к Кириллу

Ряд священников УПЦ МП записали обращение к патриарху Кириллу и митрополиту Онуфрию из-за замалчивания войны России против Украины. Хотят выйти из Московского патриархата.

Священники говорят, что считали Кирилла "отцом", а он оказался хуже отчима. Он преступно замалчивает войну в Украине и потакает Путину.

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Хотят отречься от Московского патриархата

Онуфрия просят созвать собор Украинской православной церкви. Собираются говорить о выходе церкви из московского патриархата и изменении канонического статуса церкви.

Прекращаем поминать ваше имя за богослужение в нашем храме,

– заявили священники.

Они добавили, что молчанием Кирилл благословляет эту войну.

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