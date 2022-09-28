Считали пустые бюллетени: откуда оккупанты взяли рекордные цифры на "референдумах"

Россияне публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются придумывать чуть ли не стопроцентную "поддержку".

Однако, на видео из "участков" видно, что на так называемых "референдумах" уникальной была не только процедура голосования, но и процедура подсчета голосов, 24 канал собрал доказательства этого.

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Причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса.

На фото немало пустых бюллетеней, в которых никто не выражал поддержки "референдума".

Похоже, что россияне решили воспользоваться пословицей "молчание – знак согласия". И набросали немного лишних пустых бюллетеней. А что ж, зря печатали?

Какие "результаты" насчитали оккупанты

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав россии" – 99,23% голосов;

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав россии" – 98,42% голосов;

оккупированная территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" – 93,11% голосов;

оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" – 87,05% голосов.

Ложь уровня абсурда

В кремле показательно радуются своей фальсификации, а постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, якобы "вхождение Донбасса в состав россии" принесет населению мир и облегчение.

Небензя дошел до уровня абсурда, заявил, что так называемые "референдумы" были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил.

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