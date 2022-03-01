Сдавайся, чтобы выжить: инструкция для оккупантов

1 марта 2022 , 01:24
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Источник:

Центр противодействия дезинформации

Российским военным предлагают деньги, если они отказываются воевать против Украины. Для этого оккупанты должны сдаться.

Российским солдатам, добровольно сложившим оружие, выплатят 5 миллионов рублей. Также им обещают амнистию.

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Как сдаться в плен

  • Выходите без оружия и с белым флагом;
  • скажите кодовое слово – миллион;
  • жить.

Деньги на обеспечение этой акции собирают мировые лидеры IT-сферы. Министерство обороны Украины поддержало такую ​​инициативу.

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев распространять эту информацию среди знакомых россиян.

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Автор: Софія Мінджоса