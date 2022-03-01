Сдавайся, чтобы выжить: инструкция для оккупантов
1 марта 2022 , 01:24Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российским военным предлагают деньги, если они отказываются воевать против Украины. Для этого оккупанты должны сдаться.
Российским солдатам, добровольно сложившим оружие, выплатят 5 миллионов рублей. Также им обещают амнистию.
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Как сдаться в плен
- Выходите без оружия и с белым флагом;
- скажите кодовое слово – миллион;
- жить.
Деньги на обеспечение этой акции собирают мировые лидеры IT-сферы. Министерство обороны Украины поддержало такую инициативу.
Центр противодействия дезинформации призвал украинцев распространять эту информацию среди знакомых россиян.
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