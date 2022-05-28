Сдавал украинские позиции оккупантам: украинец получил 15 лет тюрьмы за госпредательство

Некоторые граждане Украины решают оказывать содействие захватчикам и помогать им в войне против нашего государства. У такого решения есть только одно будущее – долгая жизнь за решеткой.

В украинских исправительных заведениях станет на одного государственного предателя больше. Их ряды пополнит житель Макеевки, решивший помогать российским оккупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Навоевался: украинские военные ликвидировали российского командира, подполковника Досягаева

Суд над предателем и приговор

Как стало известно правоохранителям, мужчина оправдывал нападение России на Украину и сознательно сотрудничал с врагом. В частности, когда российские кафиры совершали обстрелы Харькова, предатель предоставлял им информацию о расположении военных объектов. В результате передачи информации рашистам удалось нанести артиллерийские удары по этим объектам.

Мужчину задержали в Ужгороде, куда он переехал по указанию своего куратора из России. Там он должен был продолжить сбор данных об объектах критической инфраструктуры.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Государственные изменники: последние новости

Украинским пограничникам удалось задержать российского оккупанта, который хотел попасть в Украину благодаря своему паспорту. Муж переехал в Россию в 2009 году, где решил не только принять новое гражданство, но и вступить в армию оккупантов. В 2016 году он воевал против Украины на Донбассе. Вторая попытка попасть на нашу территорию завершится приговором суда и долгим пребыванием за решеткой.

Депутат Херсонского областного совета решил добровольно принять от рашистов предложения стать "главным таможенником" области. Он не только перешел на сторону оккупантов, но и призвал других последовать его примеру и предать Украину. Он уже получил заочное уведомление о подозрении в государственной измене.

В Украине уже арестовали первого "мэра"-коллаборанта . Известно, что мужчина с подачи оккупантов временно "руководил" поселком Дымер Киевской области. Им оказался местный 39-летний предприниматель Александр Харченко. Он добровольно встретил оккупантов, заявил о готовности сотрудничать и предоставлять всю интересующую их информацию.

Смотрите видео – в российской армии стало больше дезертиров, они шокированы потерями и боятся умереть в Украине