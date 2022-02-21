Сделаем все, чтобы найти и наказать, – Путин разразился угрозами в сторону майдановцев

Президент государства-аресора Владимир Путин в своем абсурдном обращении разразился угрозами в сторону майдановцев.

Путин цинично высказался о Революции Достоинства, назвав ее "госпереворотом".

Важно Готовы показать, что такое декоммунизация – Путин с откровенными угрозами обратился к украинцам

Путин разошелся

Российский президент уже не сдерживается и прямо угрожает украинцам. Он грозится "наказать" майдановцев.

Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказание, но мы знаем их поименно, мы сделаем все, чтобы их найти и наказать,

– сказал Путин.

Путин, извращая факты, продолжил озвучивать пропагандистские тезисы. Он сказал, что Революцию Достоинства "организовали" при поддержке Запада.

Кремлевский политик утверждает, мол, Майдан завел страну в тупик, а теперь Украина переживает "острый экономический кризис". Заметим, если в Украине и есть кризис, разве что из-за российской агрессии, которая длится уже 8 лет.

Более того, Путин сказал, что Украина вроде бы растратила "приданое" СССР. Никаких пояснений к своим абсурдным заявлениям политик, конечно, не добавил.

Угрозы Украине

Кроме того, Путин считает, что якобы Ленин создал наше государство, хотя первое письменное упоминание об Украине появилось еще в 12 веке. Глава Кремля пригрозил украинцам "декоммунизацией".

"Вы хотите декоммунизации? Что ж, нас это абсолютно устраивает. Мы готовы показать, что такое настоящая декоммунизация", – цинично заявил Путин.

Он в очередной раз заявил, что боится членства Украины в НАТО. По его словам, это "угроза" для России.

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