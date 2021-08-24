Сделали из СНБО какого-то инквизитора, – Данилов о ситуации с Кличко

Алексей Данилов подчеркнул, что городской глава Киева Виталий Кличко должен разобраться с состоянием воды в городе. На прошлом заседании Совета национальной безопасности и обороны мэра хотели просто заслушать.

Секретаря СНБО спросили, пригласят ли мэра Киева Виталия Кличко на следующее заседание. Данилов подчеркнул, если возникают вопросы по городу, то городского главу могут пригласить. По словам чиновника, ничего "пугающего" в этом нет.

Кстати У нас таких полномочий нет, – Данилов об отстранении Кличко с должности главы КГГА

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой.… Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, – с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать", – сказал Данилов.

В прошлый раз Кличко предупредили о заседании СНБО в 13:15.

Заслушать – ничего страшного нет… Сделали из СНБО какого-то инквизитора,

– подчеркнул чиновник.

Следующее заседание СНБО назначает президент, поэтому его дата пока неизвестна.

Что этому предшествовало