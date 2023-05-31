Сделали это при одном условии, – в ГУР подтвердили разрешение на выезд за границу депутата Трубицына

Новость о выезде за границу депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына по личному разрешению Кирилла Буданова вызвала широкий резонанс среди украинцев. Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что это решение разведка приняла не просто так.

По его словам, разрешение на выезд Трубицына за границу запросила "другая силовая структура". Несмотря на это, Юсов отказался сказать, что это была за организация.

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В ГУР высказались по поводу выезда Трубицина из Украины

Андрей Юсов 31 мая подтвердил журналистам, что глава украинской разведки Кирилл Буданов дал свое письменное разрешение на выезд депутата Трубицына из Украины. По его словам, ГУР это сделало по просьбе одной силовой структуры "в рамках межведомственного взаимодействия".

Письмо выдано по просьбе структуры составляющей сектора Сил безопасности и обороны Украины на их официальное обращение,

– отметил представитель разведки.

Кроме того, он также отметил, что название этого ведомства он назвать не может. Однако заверил, что, вероятно, эту информацию "обнародуют позже".

Недавно журналисты обнаружили, как депутат Трубицын смог уехать за границу

Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын 13 мая выехал в Польшу. Пересечь украинскую границу он якобы смог благодаря письму от главы ГУР МО Кирилла Буданова.

Авторы расследования отмечают, что депутат выехал из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская" на собственном автомобиле Mercedes S 600. Это произошло за 3 дня до заседания суда, где планировали рассмотреть дело подозреваемого во взяточничестве депутата.

Поскольку чиновник не вернулся на заседание, правоохранители Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили Трубицына в международный розыск.

Что известно о киевском депутате Трубицыне