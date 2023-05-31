За його словами, дозвіл на виїзд Трубіцина за кордон запросила "інша силова структура". Попри це, Юсов відмовився сказати, що саме це була за організація.

Дивіться також Депутат Київради втік з України: прокурор просить про міжнародний розшук

У ГУР висловилися щодо виїзду Трубіцина з України

Андрій Юсов 31 травня підтвердив журналістам, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав свій письмовий дозвіл на виїзд депутата Трубіцина з України. За його словами, ГУР це зробило на прохання однієї силової структури "в рамках міжвідомчої взаємодії".

Лист виданий на прохання структури складової сектору Сил безпеки й оборони України на їхнє офіційне звернення,

– зазначив представник розвідки.

Крім цього, він також зауважив, що назву цього відомства він назвати не може. Однак запевнив, що, ймовірно, цю інформацію "оприлюднять пізніше".

Нещодавно журналісти виявили, як депутат Трубіцин зміг виїхати за кордон