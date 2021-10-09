"Сделан в СССР": популярный онлайн-магазин попал в скандал перед Днем защитника
Источник:24 канал
Ко Дню защитников и защитниц традиционно появляются товары, приуроченные к празднику. Впрочем, один из онлайн-магазинов зашкварился своим креативом, использовав ностальгическую фразу об СССР.
К празднику в честь защитников украинской Независимости, магазин выпустил вещи с "совковой" надписью. Пользователи возмутились такой идее и штурмуют страницу онлайн-магазина гневными комментариями.
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"Таких больше не делают"
К празднику 14 октября магазин, который изготавливает вещи с различными принтами и надписями, сделал 6 праздничных наборов. Каждый из них состоит из трусов и носков, есть женские варианты и мужские.
Последний из наборов, который выложен в фотогалерее имеет четкий ностальгический по советскому прошлому посыл – "Сделан в СССР – таких больше не делают".
Мужской набор "носки + трусы" с надписью о СССР / Фото из инстаграма nusho.shop
К тому же зачем-то к фото товаров сверху налепили герб Украины. В контексте ностальгической фразы об СССР оно выглядит даже цинично. Также СММщики решили сделать тег #деньзащитникаотечества – праздника, который отмечают российские оккупанты.
Пользователям такой креатив "не зашел": люди активно пишут гневные комментарии.
Вот некоторые из них:
- Вы шарите, что наши защитники как раз таки борются против этого СССР и империализма? Вы шарите, что те, кому будут дарить это, жертвуют своими жизнями, чтобы СССР не имел влияния на нас? Вы больны?
- Надеюсь, что вам снесут акк (не забудьте пожаловаться), а потом и вообще бизнес загниет, совкодр***ры.
- Чемодан вокзал Россия.
- Писать возле #деньзащитника Украины о защите отечества – это дно.
- Максимально убого фанатеть за ссср.
- Всегда считала товар с этой страницы всратым и не качественным, но теперь считаю щей отвратительным.
- Какой День защитника Отечества? вы страну не перепутали?
Носки и 23 февраля
Сам факт – дарить мужчинам носки, дешевую парфюмерию, принадлежности для бритья – уходит корнями в СССР. Поскольку люди жили небогато и выбор подарков в условиях социалистической экономики был ограничен, появился традиционный набор на 23 февраля – носки, одеколон или крем для бритья.
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Традиционно 23 февраля в Союзе всем мужчинам или даже школьникам, независимо действительно ли они защищали государство, дарили что-то недорогое. Эта абсурдная традиция перекочевала и в постсоветскую Украину.
Главное о празднике Дня защитников и защитниц
- После начала вооруженной агрессии России в 2014 году назначили праздник в честь Героев, которые защищают Украину.
- Для этого выбрали 14 октября – День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
- С 2015 года этот день является выходным.
- Поэтому от традиции отмечать 23 февраля – праздник оккупанта – наотрез отказались.
- В 2021 году Верховная Рада решила переименовать праздник, убрав гендерное неравенство. Так, праздник стали называть Днем защитников и защитниц.