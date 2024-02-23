Россиянам приготовиться: на кого объявила новую охоту СБУ

В Украине начали большой сбор на 35 морских дронов Sea Baby. Благодаря этим беспилотным катерам Россия может понести очень много значительных потерь, которые вряд ли сможет пополнить.

О преимуществах морского дрона 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он также предположил, какой будет цель СБУ.

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Какова следующая цель Sea Baby

Фандрейзинговая платформа United24, Monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков объединили усилия для проведения масштабного сбора средств на приобретение морских дронов Службы безопасности Украины Sea Baby. Они обещают, что после закрытия сбора российских кораблей станет меньше. Так называемый "морской бой", в котором победит Украина.

Sea Baby – очень хороший беспилотник. Это безэкипажный катер, который хорошо себя показал. Служба безопасности на своем бюджете производила эти беспилотники, а они довольно дорогие. Сейчас необходимо помочь СБУ в сборе средств,

– отметил Роман Свитан.

Sea Baby работали и по Керченскому мосту, и по российским кораблям. Беспилотники доходили даже до Новороссийска.

"Для нас сейчас очень важен Новороссийск. Удар по Новороссийскому порту – там, где дислоцируется основная часть черноморского флота России. Вероятнее всего, это анонс именно таких действия", – отметил военный эксперт.

Беспилотники Sea Baby

Морской беспилотник, способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары. Беспилотник может нести взрывную боевую часть и самоуничтожаться при атаке, но также может нести и другое оборудование.

Стоимость морского дрона Sea Baby – 8,5 миллиона гривен.

Заметим, что Служба безопасности Украины имеет также и воздушные дроны, которыми успешно атакует нефтебазы в России. Благодаря эффективной работе беспилотников, почти на 40% упала выгрузка дизеля и сжиженного газа из России. Соответственно страна-агрессор получает меньше средств, которые может потратить на войну с Украиной.

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