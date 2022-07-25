2 российских штурмовика и вертолет, - Зеленский поблагодарил "сичеславцев" за урожайные сутки

Воины из Сичеславской бригады в последнее время в ударе – в течение одних суток они "приземлили" 2 российских самолета и 1 новейший вражеский вертолет. Президент не обошел это вниманием.

Так, во время вечернего обращения 25 июля Владимир Зеленский поблагодарил наших десантников. А в первую очередь – Сичеславскую бригаду.

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Глава государства подчеркнул, что Украина будет стараться сделать все возможное, чтобы распространить этот опыт уничтожения на все российские объекты в украинском небе.

Отдельно хочу поблагодарить сегодня наши десантно-штурмовые войска, Сичеславскую бригаду, которые "приземлили" два российских военных самолета и один вертолет – чуть более чем за сутки. Должны сделать все, чтобы распространить такой опыт "приземления" на все российские авиационные и ракетные изделия в нашем небе. Вечная слава всем, кто воюет за Украину!

– сказал Зеленский.

Последние достижения "сичеславцев"

Вчера, 24 июля, десантники из Сичеславской бригады сбили штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК "Игла".

Сегодня днем с помощью той же "Иглы" Сичеславская бригада сбила новейший российский вертолет Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов.

А уже к вечеру этого же дня силы ПВО "сичеславцев" сбили еще один российский штурмовик Су-25. Воины заверили, что будут продолжать уничтожать оккупантов ради победы Украины.

Общие потери врага на фронте

Отметим, что всего от 24 февраля ВСУ ликвидировали почти 40 тысяч оккупантов и превратили в металлолом тысячи вражеской техники.

Сегодня в Генштабе ВСУ обратили внимание на то, что абсолютное большинство действий российских захватчиков на поле боя – неудачны. Оккупанты деморализованы – чтобы не воевать, некоторые из них прибегают к саботажу и намеренно уничтожают свою технику. русское командование взбешено и в отдельных направлениях бросает своих солдат без прикрытия бронетехникой.

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