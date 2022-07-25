Так, під час вечірнього звернення 25 липня Володимир Зеленський подякував нашим десантникам. А насамперед – Січеславській бригаді.

До теми ЗСУ знищили 100 росіян у готелі в колишньому Красному Лучі, – СтратКом

Глава держави наголосив, що Україна старатиметься зробити все можливе для того, щоб поширити цей досвід знищення на всі російські об'єкти в українському небі.

Окремо хочу подякувати сьогодні нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які "приземлили" два російських військових літаки й один гвинтокрил – трохи більше ніж за одну добу. Маємо зробити все, щоб поширити такий досвід "приземлення" на всі російські авіаційні та ракетні вироби в нашому небі. Вічна слава всім, хто воює за Україну!,

– сказав Зеленський.

Останні досягнення "січеславців"

Вчора, 24 липня, десантники з Січеславської бригади збили штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла".

Сьогодні вдень за допомогою тієї ж "Ігли" Січеславська бригада збила новітній російський вертоліт Ка-52 вартістю у понад 16 мільйонів доларів.

А вже під вечір цього ж дня сили ППО "січеславців" збили ще один російський штурмовик Су-25. Воїни запевнили, що продовжуватимуть нищити окупантів задля перемоги України.

Загальні втрати ворога на фронті

Зауважимо, що загалом від 24 лютого ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч окупантів та перетворили на брухт тисячі ворожої техніки.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ звернули увагу на те, що абсолютна більшість дій російських загарбників на полі бою – невдалі. Окупанти деморалізовані – щоб не воювати, деякі з них вдаються до саботажу і навмисно нищать свою техніку. російське командування розлючене й на окремих напрямках кидає своїх солдатів без прикриття бронетехнікою.

Вас може зацікавити – звернення Зеленського за 25 липня: дивіться відео