Сегодня делаем все для работы гуманитарных коридоров, – Зеленский

Украинские чиновники и военные усердно работают над тем, чтобы мирные жители смогли выехать из зоны боевых действий.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения, передает 24 канал.

Важно Технический вопрос, который нужно решать – Зеленский о бомбардировщиках для Украины

Сегодня сделаем все для продолжения работы гуманитарных коридоров. Наши члены правительства над этим работают, военные создали все условия для этого,

– отметил Президент.

Он напомнил о гуманитарных коридорах, которые вводит Украина:

Сумы – Полтава.

Изюм – Лозовая.

Энергодар – Запорожье.

Мариуполь – Запорожье.

Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Киев.

Утреннее видеообращение Владимира Зеленского

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