Сегодня должен заработать коридор из Мариуполя: что говорит МВД о вероятности срыва

В субботу, 23 апреля, должен заработать гуманитарный коридор из Мариуполя. В МВД отмечают, что надеются на то, что в этот раз он не сорвется и людей удастся эвакуировать.

Об этом сказал во время телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. В эфире он отметил, что открытие гуманитарных коридоров – очень непредсказуемая вещь, передает 24 канал.

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Что-то может пойти не так, но надежда есть

Вадим Денисенко подчеркнул, что каждый раз все надеются на то, что гуманитарный коридор все-таки заработает. Особенно это касается мариупольского, ведь там в осаде до сих пор тысячи мирных жителей. Но, добавил он, ситуация очень непредсказуема. Все может пойти как по плану, когда эвакуация удается, так и не по плану, когда люди продолжают оставаться в горячих точках.

Поэтому мы надеемся, что с 11:00 откроется этот гуманитарный коридор (из Мариуполя – 24 канал). Буду надеяться, что не сорвется,

– подчеркнул Денисенко.

Отметим, что накануне Мариупольский городской совет сообщил об эвакуации мирного населения. Она намечена на 11:00. Жителям, желающим уехать из города, необходимо быть в это время на бульваре Шевченка, на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити".

Перед тем выразила надежду на то, что гуманитарный коридор из Мариуполя откроют, министр Ирина Верещук. Горожан попросили следить за обновлениями и выбираться, если у них есть такая возможность.

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