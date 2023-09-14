Сегодня есть за что особо отметить Службу безопасности, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 14 сентября записал свое традиционное обращение к украинским гражданам. В нем он отметил операцию СБУ по уничтожению российского комплекса "Триумф".

Глава государства подчеркнул, что это важное действие в отношении оккупантов в аннексированном Крыму. Кроме того, президент также рассказал о результатах сотрудничества с Международным криминальным судом.

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Зеленский высказался о Дне танкистов

Глава государства отметил, что 14 сентября наше государство впервые отметило День танкистов. По его словам, раньше была еще советская дата профессионального дня танковых войск.

Сейчас есть не просто мотив дать именно украинский смысл всем таким дням, не просто желание наших людей, но и тот конкретный результат украинских воинов, который следует чествовать на уровне всего государства.

– подчеркнул он.

В связи с этим президент отметил наших воинов-танкистов государственными наградами. Это были солдаты, сержанты, офицеры.

"Наших храбрейших воинов (наградил – 24 Канал) орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", медалью "За военную службу Украине". Двое воинов – сержант Владислав Симак и старший сержант Олег Паламарчук – получили «Кресты боевых заслуг» за свою отвагу и результативность. Спасибо всем украинским танкистам!" – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что наши танковые войска постоянно прогрессируют, а именно, учатся и применяют в бою все более передовые и современные танки. Глава государства заверил, что будут танки ABRAMS под украинскими знаменами.