Глава держави наголосив, що це вагома дія щодо окупантів у анексованому Криму. Крім того, президент також розповів про результати співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Дивіться також Зеленський незабаром зустрінеться з Байденом, – ЗМІ

Зеленський висловився про День танкістів

Глава держави зазначив, що 14 вересня наша держава вперше відзначила День танкістів. За його словами, раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ.

Зараз є не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави,

– наголосив він.

У зв'язку з цим президент відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами. Це були солдати, сержанти, офіцери.

"Наших найхоробріших воїнів (нагородив – 24 Канал) орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", медаллю "За військову службу Україні". Двоє воїнів – сержант Владислав Сімак і старший сержант Олег Паламарчук – отримали «Хрести бойових заслуг» за свою відвагу та результативність. Дякую всім українським танкістам!" – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що наші танкові війська постійно прогресують, а саме навчаються й застосовують у бою все більш передові й сучасні танки. Глава держави запевнив, що будуть і танки ABRAMS під українськими знаменами.

Зустріч з Умєровим і відзнака роботи СБУ

Зеленський також сказав, що провів нараду з міністром оборони України. На ній вони обговорили деякі ключові речі.

Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані,

– наголосив президент.

Далі він відзначив спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем щодо нової інституції, як військовий омбудсмен. За його словами, це справді потрібно для того, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони.

Крім цього, український очільник окремо відзначив увесь склад Служби України й наші Військово-Морські сили.

"Я дякую вам за цей сьогоднішній "тріумф" – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці!" – підкреслив глава держави.

Він також подякував усім тим, хто б'ється заради нашої держави й допомагає українцям.