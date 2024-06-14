Сегодня графики отключения света начнут действовать раньше

В пятницу, 14 июня, графики отключения электроэнергии начнут действовать раньше, чем ожидалось. Да, свет планировали выключать с 18:00, но ограничения пересчитали.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

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Когда будут выключать свет 14 июня

В пятницу, 14 июня, планировалось, что графики отключения света начнут действовать с 18:00 до 22:00. Однако Укрэнерго пересчитал ограничения на сегодня. Теперь свет начнут выключать с 14:00.

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается.

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Как объяснили в Укрэнерго, причиной изменения графиков отключения стал рост потребления в восточных регионах, а также сниженная работа солнечных электростанций в западных областях.



В Укрэнерго объяснили, почему отключения начнутся раньше / Инфографика Укрэнерго

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