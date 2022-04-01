Сегодня из горячих точек эвакуировали более 6 тысяч человек
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Сегодня удалось эвакуировать 6 266 человек из городов, где идут активные боевые действия или которые захвачены оккупантами. Почти половина эвакуированных из Мариуполя.
Эвакуировать 1 апреля удалось людей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, еще ждут прибытия колонн из Мариуполя и Мелитополя.
Заметьте Сколько человек удалось эвакуировать из Луганщины 1 апреля
Из каких городов эвакуировали украинцев
Без учета колонн из Мариуполя и Мелитополя, которые по данным Офиса Президента по состоянию на 20:30 проехали последний блокпост оккупантов, статистика выглядит так:
- Мариуполь – 3 071 человек;
- Северодонецк (Луганщина) – 285;
- Рубежное (Луганщина) – 60;
- Попасная (Луганщина) – 38;
- Кременная (Луганщина) – 52;
- Лисичанск (Луганщина) – 1300;
- Пологи (Запорожье) – 452;
- Васильевка (Запорожье) – 180;
- Мелитополь (Запорожье) – 813;
- Бердянск (Запорожье) – 15.
В Запорожье еще ожидают эвакуированных из Мелитополя и Мариуполя. По данным Офиса Президента, должны прибыть 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов с мелитопольцами и около 300 частных автомобилей.
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