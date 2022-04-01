Сегодня из горячих точек эвакуировали более 6 тысяч человек

Сегодня удалось эвакуировать 6 266 человек из городов, где идут активные боевые действия или которые захвачены оккупантами. Почти половина эвакуированных из Мариуполя.

Эвакуировать 1 апреля удалось людей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, еще ждут прибытия колонн из Мариуполя и Мелитополя.

Заметьте Сколько человек удалось эвакуировать из Луганщины 1 апреля

Из каких городов эвакуировали украинцев

Без учета колонн из Мариуполя и Мелитополя, которые по данным Офиса Президента по состоянию на 20:30 проехали последний блокпост оккупантов, статистика выглядит так:

Мариуполь – 3 071 человек;

Северодонецк (Луганщина) – 285;

Рубежное (Луганщина) – 60;

Попасная (Луганщина) – 38;

Кременная (Луганщина) – 52;

Лисичанск (Луганщина) – 1300;

Пологи (Запорожье) – 452;

Васильевка (Запорожье) – 180;

Мелитополь (Запорожье) – 813;

Бердянск (Запорожье) – 15.

В Запорожье еще ожидают эвакуированных из Мелитополя и Мариуполя. По данным Офиса Президента, должны прибыть 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов с мелитопольцами и около 300 частных автомобилей.

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