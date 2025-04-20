Сегодня не было воздушных тревог, – Зеленский призвал Россию соблюдать режим тишины в небе

Украина предлагает отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре. Киев призывает прекратить огонь на срок не менее 30 суток с возможностью его продления в будущем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

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Итог суток с момента объявления Путиным "пасхального перемирия"

20 апреля Украина чуть ли не впервые за долгое время не слышала сигнала воздушной тревоги. Президент Украины отметил, что прекращение атак с неба – это самый простой формат перемирия, который можно было бы продлить.

Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну.

– подчеркнул Зеленский.

Президент также получил отчет от главкома ВСУ Александра Сырского. В нем говорится, что за эти сутки российская армия более 2 тысяч раз нарушала прекращение огня, которое объявил Путин. На фронте произошло 67 российских штурмов, больше всего – на Покровском направлении. Также оккупанты нанесли 1355 обстрелов, из них 713 – из тяжелого вооружения, а 673 – из FPV-дронов.

Следовательно, Россия фактически на всех основных направлениях фронта не придерживалась "пасхального перемирия". Также Москва не предоставила ответ на предложение Украины относительно полной тишины на следующие 30 дней.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что после 21 апреля Россия не планирует продолжать режим прекращения огня. Владимир Путин якобы не давал такую команду своей армии.