"Сегодня он стал Героем Украины": украинцы вспоминают воина Гурняка, погибшего на Донбассе

Виктору Гурняку 29 августа присвоили звание Героя Украины. В этот день украинцы поделились щемящими воспоминаниями о воине, который погиб в октябре 2014 года на Луганщине.

Жизнь военного оборвалась возле поселка Смелое. Под минометным обстрелом Гурняк вывозил раненых. Он как раз пытался завести автомобиль, когда вдруг прилетела мина. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Заметьте Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

Кипиани рассказал о знакомстве с Гурняком

Журналист Вахтанг Кипиани рассказал, что Гурняк был первым из его знакомых, кого убили россине во время войны на Донбассе. Сначала он был волонтером, а затем присоединился к штурмовому батальону "Айдар".

Кипиани вспомнил, что познакомился с Гурняком во время работы над проектом "Великі Українці". Тогда журналист работал над созданием фильма о Степане Бандере.

В своей работе Кипиани хотел использовать фрагмент клипа "Не кажучи нікому" Александра Положинского и Андрея Пидлужного. Диск с песней журналисту привез именно Гурняк.

От инициативы до звания – более 6 лет

Назар Зелинка рассказал, что инициатива присвоить Гурняку звание Героя Украины впервые прозвучала еще в 2015 году. Это произошло через 6 лет, 4 месяца и 1 день.

Юрий Юзыч сообщил: рыцарь Ордена Железной Остроги Гурняк стал официально Героем Украины. Награду вручили брату и родителям погибшего воина.

Церемония присвоения звания: смотрите видео

Щемящие воспоминания "Пласта"

Гурняк был пластуном. Пресс-служба организации 29 августа поделилась воспоминаниями о нем. В частности, вспомнили, что в своей последней заметке в сети воин писал о погибших побратимах.

Больно, но нельзя останавливаться. Спроси себя, а что ты сделал для победы,

– писал Гурняк.

В "Пласте" рассказали, что воин прошел весь Майдан и все самые ожесточенные бои.

Гурняк носил флаг возле сердца

После гибели Гурняка блогер Екатерина Аврамчук поделилась фотографией украинского флага, который воин всегда носил возле сердца. Не стал исключением и день, когда военный погиб.

На сине-желтой ткани остались следы крови Гурняка.

Аврамчук подчеркнула, что этот конкретный флаг расскажет обо всем.

"И о нашей Независимости, и о нашем национальном флаге. Вернее, о цене этому всему", – отметила блогер.

Снялся в пророческом клипе "Тартака"

В 2010 году группа "Тартак" и Андрей Пидлужный презентовали клип на песню "Не кажучи нікому". Гурняк сыграл роль воина УПА, который погиб, защищая родную землю.

Через 4 года слова "поплач за мною мамо, коли я загину, за свою землю, за Україну" стали пророческими.

Побратимы называли Гурняка "Гартом"