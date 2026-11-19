В четверг, 19 ноября, оккупационные власти Крыма запустят пассажирские катера через Керченский пролив. Кроме того, страна-агрессор возобновила железнодорожное сообщение.

Об этом заявил советник российского главы Крыма Олег Крючков, сообщает "Радио Свобода".

Что известно о ситуации в Керчи?

Для перевозки гражданских лиц создается комбинированный маршрут. Пассажиров будут доставлять на автобусах до порта "Крым" в Керчи, откуда они отплывут в порт "Кавказ" на Таманском полуострове России. Проезд будет бесплатным, однако перевозить автомобили и бензин в канистрах пассажирам запретят.

На российском побережье организуют дальнейшее автобусное сообщение в направлении Краснодара или Тамани. Поездки будут зависеть от метеорологической ситуации. Сильные штормы способны останавливать движение через пролив несколько раз в неделю.

Кроме того, страна-агрессор возобновила движение поездов по одному из путей. Об этом сообщили в российском Минтрансе.

"Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань",

– отметили в ведомстве.

Проезд по железнодорожной части Крымского моста закрыли после украинской атаки ночью. В Минобороны Украины заявляли, что удары наносились ракетами "Нептун", а также зафиксировали попадания в районе арки и железнодорожных путей.

Альтернативный морской коридор оккупанты налаживают после масштабных повреждений Крымского моста. Генеральный штаб ВСУ подтвердил третью результативную атаку на незаконный объект за последние трое суток.

Подконтрольная России администрация сообщала об ударах 16 и 17 ноября, после которых арка и автомобильный пролет упали в воду. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что поражение моста стало результатом многонедельной военной операции.