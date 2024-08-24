Украина впервые применила отечественную ракету-дрон "Паляница". По словам президента, это новое оружие. И она сегодня впервые поразила вражескую цель.

Выступая на Софиевской площади, президент сообщил об успешном применении новой украинской разработки.

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Украина ударила по России собственной ракетой-дроном

По словам главы государства, именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия.

Совершенно новый класс оружия. Украинской ракеты-дрона "Паляница". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам… И знаем, что России будет очень сложно даже произнести, что именно "прилетело". Сложно противодействовать, но все же легко понять за что,

– отметил Зеленский.

Справка: В ночь на 24 августа в Острогожске в Воронежской области произошел прилет, в результате чего вспыхнул склад с боеприпасами. В районе объявили чрезвычайную ситуацию, эвакуируют людей. Вероятно, именно сюда могла прилететь "Паляница". Правда, сами россияне сообщают лишь об атаке дронов. Также ряд блоггеров предполагали, что под Воронеж "заскочила" ракета "Нептун" – другая успешная украинская разработка. Именно две такие ракеты весной 2022 года сенсационно пустили на дно флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва" – знаменитого "убийцу авианосцев", "плавучее ПВО", которое должно было прикрывать российский десант.

В своем обращении, приуроченном ко Дню Независимости, президент пообещал россиянам "возмездие по-украински". Он отметил, что враг будет хорошо знать, что в любую точку России, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.

Напомним, что в последние недели Украина неоднократно атаковала российские военные аэродромы.

В ночь на 22 августа была поражена авиабаза "Мариновка", где были уничтожены склады с КАБами, а также, вероятно, повреждены по меньшей мере 5 истребителей.

Ночью 14 августа Украина атаковала сразу четыре военных аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях. В частности, под атакой оказались аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".