Сегодня вечером состоится еще один раунд переговоров в Турции
29 марта 2022 , 15:56Читати новину українською
В Офисе Президента сообщили, что вечером 29 марта состоится еще один раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции. Первый раунд переговоров длился более 3 часов.
Никаких деталей относительно будущего раунда переговоров пока нет. О нем сообщили источники 24 канала в Офисе Президента.
Заметьте Мы уже прислали России предложение о встрече президентов Зеленского и Путина, – Арахамия
Сегодня вечером (29 марта – 24 канал) состоится еще один раунд переговоров в Турции,
– говорится в сообщении.
Первый раунд переговоров: главное
- Украинская и российская делегации встретились в Стамбуле 29 марта.
- Никаких договоренностей делегации не подписывали. Давид Арахамия – глава фракции "Слуга народа" и представитель делегации от Украины на переговорах заявил, что Украина лишь доносит свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности.
- Гарантами Украины могут стать, в частности, Китай, Турция, США, Франция и Германия. Гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО (речь идет о коллективной защите страны в случае нападения). В то же время механизм должен быть жестче.
Важно – Как потенциально должны действовать новые гарантии для Украины: смотрите видео