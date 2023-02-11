Об опасности новых ракетных ударов Харькова и области предупредил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

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Он отметил, что угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов сохраняется в течение всего дня 11 февраля.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и не оставляйте укрытий до отбоя,

– подчеркнул он.

Какая ситуация в Харьковской области

10 февраля по Харькову и Харьковской области враг нанес массированный ракетный удар. Имеются повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры. В результате одного из ракетных ударов получили ранения 8 гражданских людей.

В ночь на 11 февраля удалось возобновить электроснабжение и заживить 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

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За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Массированная ракетная атака 10 февраля: главное