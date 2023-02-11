Про небезпеку новий ракетних ударів Харкова та області попередив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дивіться також Вечірня атака України "Шахідами": скільки дронів збили Повітряні сили

Він зазначив, що загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів зберігається протягом всього дня 11 лютого.

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та не покидайте укриттів до відбою,

– наголосив він.

Яка ситуація на Харківщині

10 лютого по Харкову та Харківській області ворог завдав масованого ракетного удару. Є пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури. Внаслідок одного з ракетних ударів отримали поранення 8 цивільних людей.

У ніч проти 11 лютого вдалося відновити електропостачання та заживити 100% споживачів по місту та області. Однак, через наслідки ракетних ударів 11 та 12 лютого будуть діяти спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг.

Більше про це Відключення світла в Україні 11 лютого: графіки та перелік міст

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Масована ракетна атака 10 лютого: головне