Сегодня заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов: как это работает
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
С начала войны в Украину следует очень много гуманитарных грузов. Чтобы упростить их ввоз и уменьшить очереди на границах, запустили таможенную Е-декларацию.
Пользоваться таможенной декларацией могут и украинцы, и иностранцы. С ее помощью можно удобно растаможить гуманитарный груз.
Интересно Еще есть время: когда могут отменить нулевое растаможивание авто
Заработала таможенная Е-декларация для гумгрузов
Таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов заработала 4 мая. Воспользоваться сервисом можно, перейдя по ссылке.
Для иностранцев и украинцев, не пользующихся электронной подписью , BankID или MobileID необходимо:
- Из любой страны мира заранее заполнить таможенную декларацию для гуманитарного груза.
- Все анкеты сразу попадают в базу данных Гостаможслужбы и дублируются декларанту на электронную почту.
- После получения декларации ее следует распечатать и подписать.
- Затем отпечатанную и подписанную декларацию следует передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.
Украинцам, пользующимся электронной подписью, BankID или MobileID, можно оформить таможенную Е-декларацию гуманитарного груза через Единое окно Гостаможслужбы.Интересно! Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускоряет ввоз груза на территорию Украины и способствует уменьшению очередей в таможенных пунктах. Участие в разработке сервиса приняли представители Офиса Президента и Государственной таможенной службы.
В Украине заработала таможенная Е-декларация для гумгрузов / Фото Кирилла Тимошенко
Гуманитарные грузы в Украине: последние новости
- В рамках инициатив Командования объединенных сил ВСУ более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения были доставлены в 11 украинских городов. Гумпомощь в первую очередь получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.
- Также для ВСУ на передовую передали 15 тонн гуманитарного груза. Помощь военным направила Польша. Ее доставили автопоездом.
- С начала полномасштабной войны во Львове развернулся настоящий гуманитарный хаб. Город не только принимает у себя вынужденно перемещенных лиц, но отправляет по Украине необходимую помощь.
- В частности, недавно во Львовскую область был доставлен гуманитарный груз, к формированию которого присоединились примерно 10 миллионов врачей из разных уголков мира.
- Также президент Владимир Зеленский рассказал о запуске специального сайта, на котором каждый желающий может предоставить или получить адресную гуманитарную помощь.
Стоит посмотреть: непокоренные ВСУ – настоящие Боги войны