Соответствующую информацию обнародовал городской голова Ирпеня. Это случилось на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Журналистам запретили въезд в Ирпень

С сегодняшнего дня (говорится о 13 марта – 24 канале) мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им и нашим защитникам,

– заявил Александр Маркушин.

Мэр Ирпеня запретил журналистам въезд в Ирпень: смотрите видео