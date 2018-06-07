Сегодняшний день даст нам огромные возможности, – Порошенко обратился к нардепам

Народные депутаты Украины завершили рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. После рассмотрения перед народными депутатами выступил Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко выразил надежду, что "Верховная Рада продемонстрирует ответственность и способность в принятии законопроекта про Антикоррупционный Суд".

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"Закон про Антикоррупционный Суд принимается не для МВФ, не для Совета Европы, не для ЕС или Америки. Антикоррупционный Суд создается для Украины, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией, чтобы создать независимую структуру, которая станет частью реформированной судебной системы", – сказал Порошенко.

Закон про Антикорупційний Суд ухвалюється не для МВФ, не для Ради Європи, не для ЄС чи Америки. Антикорупційний Суд створюється для України, щоб забезпечити ефективну прозору боротьбу з корупцією, щоб створити незалежну установу, яка стане частиною реформованої судової системи. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2018 р.

Также Президент заявил, что голосование за Антикоррупционный суд даст Украине большие возможности.

Сегодняшний день даст нам огромные возможности: по повышению кредитного рейтинга Украины, доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечения экономического роста и ключевая позиция – доверия людей,

– подчеркнул Порошенко.

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Под конец Президент призвал депутатов "найти в себе силы и проголосовать за закон про Антикоррупционный Суд".

Верю, что Верховная Рада сегодня достойно сдаст этот экзамен,

– завершил выступление Порошенко.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом списке только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты в то время рассмотрели лишь часть поправок.