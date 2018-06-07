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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Сегодняшний день даст нам огромные возможности, – Порошенко обратился к нардепам

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Выступление Порошенко в Верховной Раде
Выступление Порошенко в Верховной Раде / фото из соцсетей

Народные депутаты Украины завершили рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. После рассмотрения перед народными депутатами выступил Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко выразил надежду, что "Верховная Рада продемонстрирует ответственность и способность в принятии законопроекта про Антикоррупционный Суд".

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"Закон про Антикоррупционный Суд принимается не для МВФ, не для Совета Европы, не для ЕС или Америки. Антикоррупционный Суд создается для Украины, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией, чтобы создать независимую структуру, которая станет частью реформированной судебной системы", – сказал Порошенко.

Также Президент заявил, что голосование за Антикоррупционный суд даст Украине большие возможности.

Сегодняшний день даст нам огромные возможности: по повышению кредитного рейтинга Украины, доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечения экономического роста и ключевая позиция – доверия людей,
– подчеркнул Порошенко.

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Под конец Президент призвал депутатов "найти в себе силы и проголосовать за закон про Антикоррупционный Суд".

Верю, что Верховная Рада сегодня достойно сдаст этот экзамен,
– завершил выступление Порошенко.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом списке только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты в то время рассмотрели лишь часть поправок.

Теги: Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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