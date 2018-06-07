Сьогоднішній день дасть нам величезні можливості, – Порошенко звернувся до нардепів

Народні депутати України завершили розгляд поправок до другого читання законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Після розгляду перед народними депутатами виступив Президент України Петро Порошенко.

Порошенко висловив сподівання, що "Верховна Рада продемонструє відповідальність і спроможність у прийнятті законопроекту про Антикорупційний Суд".

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"Закон про Антикорупційний Суд ухвалюється не для МВФ, не для Ради Європи, не для ЄС чи Америки. Антикорупційний Суд створюється для України, щоб забезпечити ефективну прозору боротьбу з корупцією, щоб створити незалежну установу, яка стане частиною реформованої судової системи", – сказав Порошенко.

Закон про Антикорупційний Суд ухвалюється не для МВФ, не для Ради Європи, не для ЄС чи Америки. Антикорупційний Суд створюється для України, щоб забезпечити ефективну прозору боротьбу з корупцією, щоб створити незалежну установу, яка стане частиною реформованої судової системи. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2018 р.

Також Президент заявив, що голосування за Антикорупційний суд дасть Україні великі можливості.

Сьогоднішній день дасть нам величезні можливості: щодо підвищення кредитного рейтингу України, довіри до України з боку іноземних інвесторів, забезпечення економічного зростання і ключова позиція – довіри людей ,

– підкреслив Порошенко.

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Під кіець Президент закликав депутатів "знайти в собі сили і проголосувати за закон про Антикорупційний Суд".

Вірю, що Верховна Рада сьогодні гідно складе цей іспит,

– завершив виступ Порошенко.

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати на той час розглянули лише частину поправок.