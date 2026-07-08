24 Канал следит за передвижениями вражеских дронов.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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22:33, 8 июля

БПЛА курсом на г. Запорожье с востока.

22:30, 8 июля

БПЛА в Полтавской области, мимо населенного пункта Хорол, курс на юг.

22:21, 8 июля

Враг нанес удар по Харькову

В Шевченковском районе Харькова зафиксированы два "прилета" вражеских БПЛА.

Один человек пострадал. Оказана вся необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы работают на месте удара.

22:00, 8 июля

БПЛА в Николаевской области, Очаков.