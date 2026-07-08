24 Канал следит за передвижениями вражеских дронов.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте