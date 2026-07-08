Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

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Каковы последствия вражеской атаки 8 июля?

Сергей Лысак отметил, что в результате российского баллистического удара по Одессе пострадала гражданская инфраструктура. К сожалению, два человека погибли.

Также известно о двух пострадавших.

Позже информацию о последствиях атаки обнародовал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он сообщил, что на месте удара загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Сейчас пожар уже локализован.

На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки,

– добавил Кипер.

Воздушная тревога в Одесском районе длилась с 19:05 до 19:33. Около 19:10 в городе прогремел взрыв.

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