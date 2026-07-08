Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також Росія атакує Україну БпЛА, знову було влучання у Києві: де зараз летять ворожі цілі

Які наслідки ворожої атаки 8 липня?

Сергій Лисак зазначив, що внаслідок російського балістичного удару по Одесі постраждала цивільна інфраструктура. На жаль, дві людини загинули.

Також відомо про двох постраждалих.

Згодом інформацію про наслідки атаки оприлюднив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він повідомив, що на місці удару загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Зараз пожежу вже локалізовано.

На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки,

– додав Кіпер.

Повітряна тривога в Одеському районі тривала з 19:05 до 19:33. Близько 19:10 в місті прогримів вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, 8 липня російські війська також вдарили ракетами по Харкову. В Немишлянському районі міста було пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та 5 автомобілів. На жаль, двоє людей загинули, ще понад 40 зазнали поранень.