Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
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Які наслідки ворожої атаки 8 липня?
Сергій Лисак зазначив, що внаслідок російського балістичного удару по Одесі постраждала цивільна інфраструктура. На жаль, дві людини загинули.
Також відомо про двох постраждалих.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Згодом інформацію про наслідки атаки оприлюднив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він повідомив, що на місці удару загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Зараз пожежу вже локалізовано.
На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки,
– додав Кіпер.
Повітряна тривога в Одеському районі тривала з 19:05 до 19:33. Близько 19:10 в місті прогримів вибух.
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Нагадаємо, 8 липня російські війська також вдарили ракетами по Харкову. В Немишлянському районі міста було пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та 5 автомобілів. На жаль, двоє людей загинули, ще понад 40 зазнали поранень.