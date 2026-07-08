24 Канал стежить за рухом ворожих дронів.
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БпЛА на Полтавщині, повз н.п. Хорол курс на південь. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА. Одна людина постраждала. Надана вся необхідна медична допомога. Екстрені служби працюють на місці удару.
Ворог вдарив по Харкову
БпЛА на Полтавщині, повз н.п. Хорол курс на південь.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА.
Одна людина постраждала. Надана вся необхідна медична допомога.
Екстрені служби працюють на місці удару.