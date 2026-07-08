24 Канал стежить за рухом ворожих дронів.

Дивіться також Російські війська вдарили по Одесі: четверо людей загинули, є постраждалі

Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті


WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати

22:33, 8 липня

БпЛА курсом на м. Запоріжжя зі сходу.


22:30, 8 липня

БпЛА на Полтавщині, повз н.п. Хорол курс на південь.

22:21, 8 липня

Ворог вдарив по Харкову

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА.

Одна людина постраждала. Надана вся необхідна медична допомога.

Екстрені служби працюють на місці удару.

22:00, 8 липня

БпЛА на Миколаївщині, Очаків.