Кто ты такой, чтобы выбирать власть, – Сеитаблаев украинцам, которые не знают языка

В Украине должно быть жесткое отношение к нарушению закона о языке. От украинцев не требуют быть филологами, стоит знать родной язык хотя бы на разговорном уровне.

Такое мнение высказал крымский татарин, актер Ахтем Сеитаблаев. Он отметил, что сам никогда не разговаривал на украинском языке, но это не было проблемой научиться.

К теме Крымчане объединяются по закону физики – интервью Сеитаблаева о давлении и сопротивлении в Крыму

"Ты сам себя унижаешь до того, что ты такой бездарь, что не можешь хотя бы на бытовом уровне научиться говорить на языке страны, в которой живешь?", – сказал актер.

Он отметил, что если у человека агрессивная и принципиальная позиция в изучении украинского – тогда это лицо не может быть у власти и не имеет права ее выбирать.

Если ты настолько презираешь землю, на которой ты живешь – чувак, кто ты такой, чтобы избирать власть и быть в ней?

– заявил Сеитаблаев.

По его словам, надо подсказывать – особенно молодежи – и создавать такой контент, чтобы было ощущение того, что разговаривать на украинском – это очень здорово, креативно, модно, драйвово. Это, как отметил актер, расширяет географию возможностей.

В Украине до сих пор борются с русским. В частности, Областная прокуратура Николаева просит суд отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального . Его ввели еще в 2012 году.

Смотрите интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: видео