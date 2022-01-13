Сейчас будут решать только один вопрос, – юрист о подозрении Порошенко

Петр Порошенко должен вернуться в Украину 17 января. Между тем обществу пока неизвестны материалы досудебного расследования по делу о его госизмене.

Это связано с тем, что расследование является тайной. Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист и адвокат Татьяна Козаченко.

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Козаченко: планы ГБР будем знать позже

По ее мнению, можно только наблюдать за тем, что комментируют защитники Порошенко. "Сейчас будут решать только исключительно точечный вопрос. Если его будут доставлять в суд решать относительно применения к нему мер пресечения", – добавила юрист.

Мы (позже – 24 канал) будем знать, что будет просить ГБР. Это может быть и содержание под стражей, и залог. Может быть домашний арест, если это залог,

– подчеркнула Козаченко.

Она пояснила, что это станет известно только позже. После этого суд рассмотрит вопрос и решит, является ли вообще подозрение обоснованным. Также есть ли основания применения таких мер.

Что может быть рисками? Если он будет скрываться от следствия, но то, что он прибывает в Украину как раз будет опровергать то, что он хочет скрываться. Также то, что он будет влиять на свидетелей. Татьяна Козаченко Юрист

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