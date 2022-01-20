Сейчас лучшей санкцией является усиление Украины, – Чалый
Источник:24 канал
США представили новый пакет санкций против Кремля. Однако они никак не повлияют на Россию.
Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, лучшие санкции сейчас являются совсем другими.
К теме Не только США, – Чалый назвал страны, с которыми Украине следует усилить партнерство
Чалый: цена атаки России должна быть больше, чем их цели
Чалый напомнил, что согласно уставу ООН Украина имеет право на самооборону, но это совсем не реализуют. Сейчас требуется постановка вооружения и солидарная позиция не только США, Великобритании и Канады, но и всех стран Евросоюза.
Лучшая санкция сейчас – усиление Украины, чтобы цена российской атаки была намного больше, чем их цели,
– подчеркнул он.
Бывший посол также отметил, что благодарит за усиление Украины в плане обороны страны Балтии. Таких же шагов стоит ждать и от других стран. "В этом будет единственный выход", – добавил Чалый.
Россия понимает что в случае полномасштабного вторжения они получат режим взаимоотношений, который совсем не хочется получить. Я думаю, что надо уже сейчас закрепить позицию, что любое дальнейшее продвижение Россией вызовет "адские санкции".
Чалый предположил лучшие санкции для Украины: смотрите видео
Новый пакет санкций США: главное
- Новый пакет антироссийских санкций представили 20 января. В перечень вошли чиновники, силовики, бизнесмены и даже пропагандисты.
- Документ получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина". Законопроект представил коллегам республиканец Джим Бэнкс.
- Ранее в украинском МИД заявили, что в США готовы санкциями "перекрыть кислород" Кремлю. Дмитрий Кулеба отметил "разрушительный удар" по экономике страны-агрессоры.