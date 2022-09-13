Сейчас Мариуполь снова в кризисе, – Андрющенко сообщил о тяжелой гуманитарной ситуации

В августе Мариуполь словно начал понемногу оправляться от гуманитарного кризиса, но сейчас все вернулось назад. В городе снова тяжелая гуманитарная ситуация.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что в Мариуполе большие проблемы с хлебом – его нельзя купить и даже если он где-то и появляется, то очень большие очереди.

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Большинство мариупольцев ранее получали еду через разнообразную гуманитарную помощь – сейчас ее нет. Оккупанты решили бесплатно раздавать хлеб, но он с плесенью, это уже далеко не первый случай,

– говорит Андрющенко.

По его словам, такие же большие очереди за топливом, в городе очень тяжело с заправкой автомобиля.

Если учесть и другие кризисные ситуации, то такая же непростая ситуация и с углем. "Местные пытаются хоть как-то подготовиться к зиме, но угля просто не хватает и оккупанты ставят на него просто заоблачные цены", – резюмирует Петр Андрющенко.

Подробнее о тяжелой ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Оккупанты издеваются над мариупольцами и не выдают гуманитарку

Захватчики в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым оказывают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только:

людям старше 65 лет,

лицам с инвалидностью,

а также на детей до 3 лет.

На этом фоне в городе растет сопротивление. В Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины. О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.