"Сейчас мы видим угрозу": Блинкен поговорит по телефону с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорит по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разговор состоится 12 февраля.

В российском дипведомстве переговоры уже подтвердили. Последний раз дипломаты общались 1 февраля.

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США готовятся ко всем сценариям

Во время предыдущего разговора Лавров нагло призвал США, чтобы те заставили Украину выполнить Минские соглашения. Он даже осмелился заявить, чтобы союзники прекратили поставлять оружие Украине и нагнетать ситуацию.

Теперь Блинкен и Лавров в очередной раз обсудят угрозу российского вторжения в Украину. США в очередной раз уверяют, что готовы к дипломатическому урегулированию. Но при необходимости есть готовность и к военным сценариям.

Пока мы видим лишь эскалацию со стороны Москвы. Это решающий момент: мы готовы ко всему, что может произойти,

– сказал Блинкен.

По его словам, если Путин нападет, то экономические санкции США и союзников начнут действовать мгновенно.

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Россия еще больше обостряет ситуацию возле украинских границ. Более того, американские и европейские СМИ 11 февраля опубликовали ряд материалов с датами и направлениями нападения на картах.

Впрочем, США уверяют, что точно неизвестно, решил ли Путин уже нападать. Там даже допустили, что могут состояться очередные переговоры между Джо Байденом и главой Кремля. Условием таких переговоров США называют "правильные обстоятельства".

Также на фоне обострения глава МИД Украины вечером 11 февраля имел сразу три важных международных контакта. Он пообщался по телефону с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден 12 февраля также проведут переговоры с Владимиром Путиным. Разговор касательно ситуации в Украине состоится по телефону.