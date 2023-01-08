Сейчас очень тяжело в Соледаре, – Маляр рассказала о ситуации на Донбассе

На Донбассе сейчас ситуация очень сложная. Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области и одержать какую-то "победу", "взяв" хотя бы какой-нибудь населенный пункт.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, оккупанты сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области, по крайней мере, с пропагандистской целью.

Внимание На Рождество пограничники ликвидировали 2 десятка вагнеровцев в Бахмуте

На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные,

– рассказала Маляр.

"Сейчас очень тяжело в Соледаре", – добавила заместительница.

Большинство защитников – непрофессиональные военные

Она добавила, что большая часть украинской армии на сегодняшний день – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. Следовательно, мы должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое "испытание военными реалиями войны".

Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели – сохранить государство и победить,

– объяснила Маляр.

Актуально о ситуации на Востоке