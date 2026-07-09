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24 Канал Новости Украины Сейчас открылось окно возможностей для достижения справедливого мира, – Зеленский
9 июля, 22:23
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Обновлено - 22:31, 9 июля

Сейчас открылось окно возможностей для достижения справедливого мира, – Зеленский

Даниил Жоров

Президент Украины заявил, что война может завершиться на условиях справедливого мира. По его мнению, Россия утратила преимущество на поле боя.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

По словам президента, Украина стала сильнее. Международные партнеры также признают это.

Наши команды понимают, что сейчас у нас действительно есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты,
– заявил Зеленский