Сейчас открылось окно возможностей для достижения справедливого мира, – Зеленский

Президент Украины заявил, что война может завершиться на условиях справедливого мира. По его мнению, Россия утратила преимущество на поле боя.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

По словам президента, Украина стала сильнее. Международные партнеры также признают это.

Наши команды понимают, что сейчас у нас действительно есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты,

– заявил Зеленский