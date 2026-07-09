9 июля, 22:23
Обновлено - 22:31, 9 июля
Сейчас открылось окно возможностей для достижения справедливого мира, – Зеленский
Президент Украины заявил, что война может завершиться на условиях справедливого мира. По его мнению, Россия утратила преимущество на поле боя.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский?
По словам президента, Украина стала сильнее. Международные партнеры также признают это.
Наши команды понимают, что сейчас у нас действительно есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты,
– заявил Зеленский