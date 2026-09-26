Путин ищет повод для продолжения войны. Об этом заявил президент Украины.

Что сказал Зеленский?

Глава государства отметил, что на данный момент нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что россияне хотят прекратить войну. По его словам, в Кремле постоянно откладывают возможность провести встречу в трехстороннем формате. Россия постоянно ищет повод, чтобы не прекращать, не заканчивать убийства.

Путин ищет поводы вести войну, а Москва годами делает одно и то же. Глава государства отметил, что это ощущают все партнеры. Президент Украины рассказал, что США оценивают ситуацию аналогично. Он сказал, что цивилизованный мир должен заставить Россию остановить войну.

Вместе с этим работаем и с Америкой, и с Европой, с Канадой, и с Японией, и со многими другими в мире, кто помогает нам, кто помогает Украине, кто помогает нашим людям,

– отметил украинский лидер.

Он анонсировал в ближайшие дни и в октябре много дипломатических мер, которые будут пытаться изменить ситуацию. В то же время Зеленский отметил механизмы давления на агрессора, которые должны усилиться. Среди таких он назвал закон Линдси Грэма о санкциях.

Что сказал Зеленский о российской угрозе?

Президент Украины назвал признак того, что Кремль не задумывается об остановке боевых действий. Глава государства подчеркнул, что в 2027 году на производство реактивных дронов и баражирующих боеприпасов Россия планирует потратить 12 миллиардов долларов.

Он считает, что планы Москвы касаются не только Украины. Президент сказал, что партнеры также должны разрабатывать защиту от российской угрозы.

Многие разведки имеют информацию, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие еще государства. Возможно другие регионы. И поэтому вместе надо строить защиту,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Европа должна вместе защищаться превентивно.

Президент Украины заявил о наличии у России территориальных претензий в Молдову, а также прокомментировал постоянные угрозы Кремля в адрес Польши и стран Балтии. Зеленский подчеркнул, что масштаб деятельности российских военных и взрывных сил выходит далеко за пределы Восточной Европы.