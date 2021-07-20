Сейчас сложно говорить о компенсациях для Украины из-за" Северного потока-2", – аналитик

В случае достройки газопровода "Северный поток-2" Украина будет нести огромные потери. Немедленные компенсации за этот проект должны составлять 5 – 7 миллиардов долларов ежегодно. Впрочем, страны не могут позволить выплачивать нам такую сумму.

Маловероятно, что любая из сторон готова вкладывать миллиарды долларов в украинскую энергетику. Об этом рассказала президент аналитического центра DiXi Group в эфире 24 канала.

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"Я думаю, очень сложно говорить о любых компенсациях для Украины, которые могут оправдать остановку достройки "Северного потока-2"", – отметила она.

По ее словам, отдельные темы, о которых любит рассказывать Германия, не стоит воспринимать как компенсацию. Говорится о:

инвестициях в водород;

возобновляемой энергетике.

Ведь эти направления и так являются частью стратегии Евросоюза в отношении Украины. Это не компенсации за то, что наша страна потеряет от достройки газопровода.

Павленко: Польша – необходимый союзник для Украины в вопросе "Северного потока-2"

Аналитик подчеркнула, и Польша, и в целом вся Восточная Европа очень хорошо понимают все риски, которые возникнут. Это и безопасность, и экономические угрозы.

Я считаю, Польша – это безусловно необходимый союзник Украины здесь. Нужно развивать диалог относительно того, как реагировать на возможную достройку "Северного потока-2",

– заметила Павленко.

И добавила, что Польша имеет козырь в рукаве – газопровод Ямал – Европа, который проходит через белорусскую территорию. Остановка этого газопровода, которая может стать частью санкций против Беларуси и России, тоже может помочь сохранить транспортировку газа через Украину.

Она считает, что шансы на достройку или нормальное функционирование "Северного потока-2" являются очень низкими. Если будут наложены санкции на те компании, которые могут проводить сертификацию – это станет тем, что не позволит двигаться дальше с работой газопровода.

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К тому же Европейская комиссия может не согласиться на любые исключения, которые будет предлагать немецкая сторона. При таких условиях проект не будет работать на полную мощность.

"Инструменты есть, они на столе. Но ими надо очень быстро пользоваться. И не только одной Украине, а строить вокруг себя коалицию из стран Восточной Европы, Балтии. И быть с ними на очень тесной связи", – подытожила Павленко.

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель 12 июля и обсудил ряд вопросов, среди которых – "Северный поток-2". Канцлер Германии заверила, что Украина остается транзитной страной для газа , даже если будет завершено строительство газопровода.

Павленко оценила вероятность компенсаций Украине из-за "Северного потока-2":