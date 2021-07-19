Судно собирается укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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Судно покинуло воды Дании

В пресс-службе Nord Stream 2 AG утверждают, что работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями.

По информации глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, "Академик Черский" оставил воды Дании ночью 19 июля. Он начинал там работы еще в апреле.

К слову, трубоукладчик "Фортуна" до сих пор остается в датских водах.

Обратите внимание! Россия с 2015 года строит "Северный поток-2", чтобы транспортировать газ в Европу в обход Украины. Если же газопровод достроят, Киев может потерять транзит газа и миллиарды долларов.

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