Судно збирається укладати 2,6-кілометрову ділянку другої нитки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини.

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У пресслужбі Nord Stream 2 AG переконують, що роботи проводять відповідно до отриманих дозволів.

За інформацією глобальної системи позиціювання суден MarrineTraffic, "академік Черський" залишив води Данії вночі 19 липня. Він починав там роботи ще у квітні.

До слова, трубоукладальник "Фортуна" досі залишається в данських водах.