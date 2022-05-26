Сейчас Украине не хватает самолетов, в том числе и из-за частичной передачи России в 90-х, — Данилов

Вооруженным Силам Украины в обороне против российских военных больше не хватает самолетов. Российские захватчики имеют преимущество в небе.

Россияне преобладают благодаря стратегической авиации

Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, единственное, чего на сегодняшний день не хватает Украине – это самолеты.

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Данилов заявил, что сегодня Россия имеет доминацию в небе. Он подчеркнул, что кафиры преобладают благодаря использованию стратегической авиации.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина потеряла стратегическую авиацию в 1994 году, когда подписала Будапештский меморандум.

Украина передала самолеты, часть которых, по словам Данилова, в свое время находились на патрулировании в Украине.

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Украине нужны самолеты

С начала полномасштабного вторжения Украина просила у стран Запада и НАТО закрыть небо, чтобы Россия не могла бомбить гражданское население. Однако, опасаясь прямого конфликта с Россией, в НАТО отказались закрывать небо над Украиной.

Поэтому в Киеве обратились к партнерам с просьбой предоставить самолеты. Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях встречи G7 в Германии в очередной раз заявил о том, что вопрос авиации до сих пор не решен.

Вместе с тем некоторые страны опасаются передавать Украине самолеты, ведь считают, что Россия обвинит их в вмешательстве в войну. Также страны Запада заявляли, что украинские пилоты не адаптированы к их самолетам.

Казалось, что позитивным сигналом для Украины станет то, что Польша готова защищать авиапространство Словакии . Предполагалось, что Словакия передаст Украине самолеты МиГ-29. Однако с тех пор официальной информации о передаче самолетов не было.

Несмотря на то, что у России есть преимущество в небе, Вооруженные Силы Украины уничтожают российскую авиацию. За 3 месяца войны наши защитники и защитницы уничтожили более 200 вражеских самолетов и 170 российских вертолетов.

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