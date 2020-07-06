Сейчас в Украине объявлять карантин – довольно сложно, – Данилов
Сейчас в Украине объявлять карантин – довольно сложно. Потому что его можно объявить один раз и на определенный период. Потому что его можно объявить один раз и это будет продолжаться в течение определенного периода. Так произошло и в Украине – здесь объявили карантин и он сейчас все еще продолжается с определенными смягчениями.
Люди не понимают угрозы коронавируса
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, когда произошло смягчение карантина в Украине, власть, в том числе и президент Владимир Зеленский, обращались к людям с просьбой быть осторожным и использовать защитные маски, средства дезинфекции, антисептики. Об этом Данилов рассказал в комментарии "Украинской правде".
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Не все это понимают. Но когда вы в обществе находитесь, вы не имеете права так себя вести. Должна быть дистанция полтора – два метра, если в публичном месте – защитная маска. Это должны быть обязательные принадлежности,
– подчеркнул он.
Данилов подчеркнул, что очень много вещей, связанных с информационными потоками, которые начинают говорить, что никакого COVID-19 нет, – это все выдумки.
"Мы понимание, что кроме того, что мы находимся в состоянии физической войны с Российской Федерацией, у нас есть еще информационная угроза. И на этом фоне, скажем так, информационная война, кроме физической войны, – очень и очень мощная", – подытожил секретарь СНБО.
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Коротко о карантине в Украине
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его несколько раз продлевали. Согласно последнему решению правительства, ограничения будут действовать до 31 июля.
- В общем правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- 22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.
- Кроме того, с 5 июня возобновились внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.
- С 10 июня заработали базы отдыха. Также вновь можно проводить культурно-художественные мероприятия. А со 2 июля открыли и кинотеатры.
- С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение.
- Заметим, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. То есть власть в регионах на основе постановления Кабмина сама решает, усиливать или ослаблять ограничения.
5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала