Зараз в Україні оголошувати карантин – доволі складно. Тому що його можна оголосити одного разу та це триватиме впродовж певного періоду. Так, відбулося й в Україні – тут оголосили карантин і він зараз все ще триває з певними пом'якшеннями.

Люди не розуміють загрози коронавірусу

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, коли відбулося пом’якшення карантинних обмежень в Україні, влада, зокрема й президент Володимир Зеленський, зверталися до людей з проханням бути обережним і використовувати захисні маски, засоби дезінфекції, антисептики. Про це Данілов розповів у коментарі "Українській правді".

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Не всі це розуміють. Але коли ви в суспільстві перебуваєте, ви не маєте права так поводитися. Має бути дистанція півтора – два метри, якщо в публічному місці – захисна маска. Це мають бути обов’язкові речі,

– наголосив він.

Данілов підкреслив, що дуже багато речей, пов’язаних із інформаційними потоками, які починають казати, що ніякого COVID-19 немає, – це все вигадки.

"Ми маємо розуміння, що окрім того, що ми перебуваємо в стані фізичної війни з Російською Федерацією, у нас є ще інформаційна загроза. І на цьому фоні, скажем так, інформаційна війна, крім фізичної війни, – дуже й дуже потужна", – підсумував секретар РНБО.

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Коротко про карантин в Україні

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його кілька разів продовжували. Згідно з останнім рішенням уряду, обмеження діятимуть до 31 липня.

Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.

Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. А з 2 липня відкрили й кінотеатри.

З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.

Зауважимо, що зараз в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада в регіонах на основі постанови Кабміну сама вирішує, посилювати чи послаблювати обмеження.



5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу