Зараз в Україні оголошувати карантин – доволі складно, – Данілов
Зараз в Україні оголошувати карантин – доволі складно. Тому що його можна оголосити одного разу та це триватиме впродовж певного періоду. Так, відбулося й в Україні – тут оголосили карантин і він зараз все ще триває з певними пом'якшеннями.
Люди не розуміють загрози коронавірусу
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, коли відбулося пом’якшення карантинних обмежень в Україні, влада, зокрема й президент Володимир Зеленський, зверталися до людей з проханням бути обережним і використовувати захисні маски, засоби дезінфекції, антисептики. Про це Данілов розповів у коментарі "Українській правді".
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Не всі це розуміють. Але коли ви в суспільстві перебуваєте, ви не маєте права так поводитися. Має бути дистанція півтора – два метри, якщо в публічному місці – захисна маска. Це мають бути обов’язкові речі,
– наголосив він.
Данілов підкреслив, що дуже багато речей, пов’язаних із інформаційними потоками, які починають казати, що ніякого COVID-19 немає, – це все вигадки.
"Ми маємо розуміння, що окрім того, що ми перебуваємо в стані фізичної війни з Російською Федерацією, у нас є ще інформаційна загроза. І на цьому фоні, скажем так, інформаційна війна, крім фізичної війни, – дуже й дуже потужна", – підсумував секретар РНБО.
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Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його кілька разів продовжували. Згідно з останнім рішенням уряду, обмеження діятимуть до 31 липня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. А з 2 липня відкрили й кінотеатри.
- З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.
- Зауважимо, що зараз в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада в регіонах на основі постанови Кабміну сама вирішує, посилювати чи послаблювати обмеження.
5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу